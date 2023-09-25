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اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
اليوم.. بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الاثنين، بدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي وذلك من خلال موقع المركز الوطني للقياس.

وأوضحت العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية يبدأ من يوم 25 سبتمبر 2023 حتى 9 نوفمبر 2023.

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ولفتت إلى أن موعد انعقاد الاختبار الورقي سيكون ابتداءً من 12 نوفمبر 2023 حتى 13 نوفمبر 2023.

الفئة المستهدفة

يقدم الاختبار للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الخدمة المدنية وفي نظام العمل (عدا الوظائف الصحية والتعليمية)، والراغبين بالتقديم على الوظائف بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة)، حيث يطلب الاختبار عدد من الجهات كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل وغيرهما من الوزارات والهيئات والمؤسسات التعليمية.

 

 

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