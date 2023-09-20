انطلاقة مميزة لـ ياسين بونو بدوري روشن

ظهر حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو بشكل مميز في بداية مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

تألق ياسين بونو في الدوري

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لأبرز لقطات ياسين بونو مع الهلال حتى الآن، مشيدًا بمستواه؛ بعدما قام بـ11 تصديًا في 4 مباريات.

وساهم ياسين بونو في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لـ4 انتصارات متتالية بدوري روشن السعودي، حيث قاده للفوز على الرائد برباعية دون رد، الاتفاق بثنائية نظيفة، الاتحاد بـ4\3، والرياض بـ6\1.

وانضم ياسين بونو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الميركاتو الصيفي، قادمًا من إشبيلية الإسباني، بعقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026، ليفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، ويُساهم في تألق الأزرق.

الهلال بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره ضمك، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “الجولة السابعة” من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الحزم المتذيل.