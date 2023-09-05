انطلاق حصص اللغة الصينية بمدارس المدينة المنورة

أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، انطلاق حصص إتقان اللغة الصينية بمدارس المدينة المنورة .

وقالت إدارة تعليم المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الإثرائي المقدم في حصص الإتقان لطلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي بنظام المسارات بمدارس المدينة المنورة.

ونشرت صورًا من حصص تعليم اللغة الصينية داخل الفصول.