انطلاق مؤتمر استدامة الصناعة البحرية بجدة

بدأت اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر استدامة الصناعة الحرية والذي تستضيفه محافظة جدة خلال الفترة من 4 لـ 6 سبتمبر 2023، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.

ونشرت الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، صورًا من وصول الوفود مبدية تطلعها إلى مشاركتهم في هذا الحدث الرائد، حيث يجتمع مختلف الخبراء والمختصين من شتى دول العالم لمناقشة مستقبل الصناعة البحرية، والعمل نحو تحقيق صناعة بحرية مُستدامة ومتطورة.

جلسات حوارية

ويتخلل المؤتمرَ عددٌ من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تركز على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية، واستلهام أبرز الممارسات العالمية والمتطورة، ويستضيف عدداً من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيسي “الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر”.

50 خبيرًا عالميًا

ويتضمن المؤتمر أكثر من 5 كلماتٍ رئيسية تتناول أهم محاور وموضوعات تحقيق مستهدفات الاستدامة عالمياً بحضور نخبة من روّاد وقادة الصناعة البحرية، ومشاركة أكثر من خمسين خبيرًا عالميًا في أكثر من 10 جلساتٍ حوارية لمشاركة تجاربهم وأفكارهم ورُؤَاهم في ممكنات الاستدامة في القطاع البحري على مدى ثلاثة أيام، والتي تغطي أربعة موضوعات رئيسية: الابتكار والرقمنة، وبناء القدرات، والتقنيات الحديثة، والاستدامة.

14 ورشة عمل

كما يُقدّم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية أكثر من 14 ورشة عمل حول موضوعات متنوعة من التعليم البحري وتوظيف التقنيات الحديثة إلى بناء الجيل القادم من الخدمات اللوجستية الذكية والمستدامة.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمرَ أكثرُ من 2000 مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم ليشكّل منصةً معرفية وتواصلية ترسم ملامح مستقبل الاستدامة في الصناعة البحرية العالمية.

ويصاحب المؤتمرَ معرضٌ يستعرض أبرز وأهم التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة الصناعة البحرية وتعميق الأثر من الابتكار والرقمنة لحماية البيئة البحرية بمشاركة مثريةٍ من عدد من الجهات والشركات المحلية والعالمية.