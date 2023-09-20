انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة

أقرت الأم المصرية المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثمانه إلى أشلاء وأكل أجزاء منها بعد طهيها، بارتكاب الحادث.

واستمعت المحكمة في محافظة الشرقية شمالي مصر، اليوم الأربعاء، لمرافعة دفاع الأم والتي أطلق عليها “سيدة فاقوس قاتلة ابنها”، حيث تم تأجيل المحاكمة، إلى جلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ندم وبكاء

وقالت الأم أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق، أثناء انعقاد الجلسة العاشرة لمحاكمتها إن ما فعلته “غلطة”، وأنها تبكي على ابنها، وفقًا لما ذكره موقع “القاهرة 24”.

من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، وهي الإعدام شنقًا، حيث أكد وكيل النيابة أن المتهمة ارتكبت جريمتها وهي في كامل وعيها وأنها ليست مجنونة.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى أبريل الماضي عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تدعى هناء محمد حسن وتبلغ من العمر 37 عامًا، بتهمة قتل ابنها وتقطيع جثمانه والأكل منه بعد طهيه.

ووجهت الجهات المعنية إلى المتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما أمرت بإحالتها إلى المحكمة الجنائية، موضحة أنها قتلت طفلها لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.