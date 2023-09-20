Icon

5 عوامل تقي من الاحتراق الوظيفي Icon إنذار أحمر لـ جازان: أمطار وصواعق رعدية حتى الـ10 مساءً Icon هيئة تنظيم الإعلام تصدر التراخيص بمعايير عالمية Icon انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة Icon بيان مشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمريكا Icon 6 خطوات للتعامل مع انفجار الإطار أثناء القيادة Icon تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس Icon 6 فعاليات مشوقة بالدائر في اليوم الوطني الـ93 Icon تقديم موعد صرف مكافأة طلاب الجامعات للغد Icon حالات الإصابة بالصداع بسبب تناول الكافيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة ضدها

انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
انهيار مصرية قتلت طفلها وأكلت جزءًا من جثته: ما فعلته غلطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقرت الأم المصرية المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثمانه إلى أشلاء وأكل أجزاء منها بعد طهيها، بارتكاب الحادث.

واستمعت المحكمة في محافظة الشرقية شمالي مصر، اليوم الأربعاء، لمرافعة دفاع الأم والتي أطلق عليها “سيدة فاقوس قاتلة ابنها”، حيث تم تأجيل المحاكمة، إلى جلسة الغد لاستكمال المرافعة.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.46 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.46 ريال

تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس

تسليم 123 وحدة سكنية بتمويل سعودي في تونس

ندم وبكاء

وقالت الأم أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق، أثناء انعقاد الجلسة العاشرة لمحاكمتها إن ما فعلته “غلطة”، وأنها تبكي على ابنها، وفقًا لما ذكره موقع “القاهرة 24”.

من جانبها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، وهي الإعدام شنقًا، حيث أكد وكيل النيابة أن المتهمة ارتكبت جريمتها وهي في كامل وعيها وأنها ليست مجنونة.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى أبريل الماضي عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تدعى هناء محمد حسن وتبلغ من العمر 37 عامًا، بتهمة قتل ابنها وتقطيع جثمانه والأكل منه بعد طهيه.

ووجهت الجهات المعنية إلى المتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما أمرت بإحالتها إلى المحكمة الجنائية، موضحة أنها قتلت طفلها لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وأغلقت منافذه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017
الرياضة

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج...

الرياضة
نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة الأولى
الرياضة

نقل دوري روشن عبر القنوات الإيرانية للمرة...

الرياضة
هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام ليتوانيا
الرياضة

هاتريك ميتروفيتش يقود صربيا لفوز ثمين أمام...

الرياضة
معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في وظيفة خاضعة لـ التأمينات
السعودية اليوم

معاش المتقاعد لا يتأثر حال عمله في...

السعودية اليوم
زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني
العالم

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الأوكراني

العالم
مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء الهلال
الرياضة

مشادة وتشابك بالأيدي بين نجمي الرائد بلقاء...

الرياضة
الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة المحلية
السعودية اليوم

الصندوق الصناعي يتيح محفزات تمويلية لدعم الصناعة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في نجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 306,300 قرص خاضع لتنظيم التداول...

أخبار أمنية