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بهدف تزويدهم بحلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا

الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
بدء تدريب أكثر من 240 من الكوادر البشرية في معسكرات سدايا
المواطن - واس

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بدأت اليوم، المرحلة الأولى من معسكرات سدايا (علوم البيانات والذكاء الاصطناعي T5 ) التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتدريب أكثر من 240 من الكوادر الشابة الوطنية في التخصصات التقنية عبر مسارات تعليمية متنوعة؛ تهدف إلى تزويدهم بالمعارف التي تُسهم في بناء وتطوير حلول وتطبيقات في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي.

موضوعات المعسكرات

وتشمل موضوعات المعسكرات التي تقام – حضورياً – بالرياض، وتستمر إلى منتصف ديسمبر 2023 استخراج البيانات وتحليلها، تعلم الآلة، معالجة اللغات الطبيعية، رؤية الحاسوب، التحليل التنبؤي، البيانات الضخمة، الأخلاقيات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

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12 معسكرًا

وتستهدف “سدايا” من خلال المعسكرات التي تبلغ 12 معسكراً حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التقنية ومن لديه إلمام بالبرمجة من المتخصصين بالتقنية، بما لا يزيد عن خمس سنوات من الممارسة؛ بُغية تطويرهم في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، وصناعة كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التطور السريع في مختلف مجالات هذه التقنيات المتقدمة وتأهيلهم علميًّا للحصول على شهادات احترافية في المجال.

تأتي هذه المعسكرات ضمن جهود “سدايا” لبناء القدرات البشرية بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.

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