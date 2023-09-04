بدء تنفيذ تحويلة مرورية بطريق الظهران الجبيل

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل، ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.
وأوضحت هيئة الطرق عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن التحويلة المرورية ستكون بداية من تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كم باتجاه الجبيل مع إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود، وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة المقبلة وتستمر لمدة شهرين.
ونوهت الهيئة عبر فيديو نشرته بحسابها عن سير حركة المرورية تزامنًا مع استمرار أعمال الإصلاحات، والتي تهدف لتحسين جودة الحياة.
البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل بدايةً من تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كم باتجاه الجبيل مع إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود، وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 08-09-2023م، ولمدة شهرين.#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/m7BiiN9pV6
— الهيئة العامة للطرق | Roads General Authority (@RGAsaudi) September 4, 2023