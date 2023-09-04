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ابتداءً من يوم الجمعة ولمدة شهرين

بدء تنفيذ تحويلة مرورية بطريق الظهران الجبيل

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
بدء تنفيذ تحويلة مرورية بطريق الظهران الجبيل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للطرق، البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل، ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.

وأوضحت هيئة الطرق عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن التحويلة المرورية ستكون بداية من تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كم باتجاه الجبيل مع إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود، وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة المقبلة وتستمر لمدة شهرين.

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ونوهت الهيئة عبر فيديو نشرته بحسابها عن سير حركة المرورية تزامنًا مع استمرار أعمال الإصلاحات، والتي تهدف لتحسين جودة الحياة.

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