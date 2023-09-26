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يجب إجراء الاختبارات وإصدار إقرار بدعم الخاصية

بدء عرض هوية المتصل عبر الجوال الأحد القادم

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
بدء عرض هوية المتصل عبر الجوال الأحد القادم
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن يدخل قرار عرض هوية المتصل عبر الجوال حيز التنفيذ يوم الأحد القادم الموافق 1 أكتوبر.

عرض اسم المتصل

ويُركز نطاق هذه المواصفة على تمكين خاصية عرض اسم الجهة للطرف المتصل به في الأجهزة الطرفية التي تعمل على الشبكات المتنقلة في السعودية؛ وهي خاصية إضافية تمكّن الطرف المتصل به من معرفة هوية المتصل من خلال تضمين اسم للجهة الوارد منها الاتصال.

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ويمكن لمقدمي الخدمة استخدام هذه الخاصية في شبكاتهم لتحديد اسم المتصل، دون الحاجة إلى إجراء من جانب الأطراف المتصلة لتفعيل هذه الخاصية، ويقتصر تفعيل الخاصية على المكالمات الواردة من الجهات الاعتبارية.

تسهيل توافر الخاصية

وتضمنت المتطلبات العامة حث مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة على تنفيذ الحلول المطلوبة لتسهيل توافر الخاصية بشبكاتهم وفقًا للمواصفات.

ولضمان توافق الأجهزة مع شبكات مقدمي الخدمة في المملكة يجب على الشركات المصنعة إجراء الاختبارات، وإصدار إقرار بدعم خاصية عرض اسم المتصل، والحصول على موافقة جميع مشغلي الشبكات المتنقلة في السعودية، قبل التقدم بطلب الموافقة على اعتماد المطابقة.

ويجب على مشغلي الشبكات المتنقلة في السعودية إجراء الاختبارات المطلوبة وإصدار الموافقة وفقًا للمواصفة الفنية (GEN002)، ولإثبات مطابقة أيٍّ من المتطلبات الإضافية المحددة في المواصفات الفنية ذات العلاقة؛ فقد يتطلب ذلك تزويد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بنتائج اختبارات محددة، أو مخططات تقييس، أو تفسيرات فنية، أو إقرارات صادرة عن مقدم الطلب نفسه؛ وفق هذه المتطلبات.

كما يجب على مقدمي الخدمات المتنقلة والثابتة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالشبكات للتأكد من أن مصدر اسم المتصل هو المصدر الأصلي، ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول خصائص ومواصفات شبكات الاتصالات عبر التنسيق مع مقدمي الخدمة في السعودية.

شروط مهمة لتفعيل الخاصية

ويجب على مصنعي الأجهزة الطرفية تفعيل هذه الخاصية على كافة الأجهزة المعنية، والالتزام بدعم تعريف الجهاز لاستقبال اسم المتصل ورقمه من خلال الشبكة، وعرضها في شاشة الجهاز.

ويجب عرض اسم المتصل ورقمه في سجل المكالمات، وأن يكون الجهاز قادرًا على استقبال وعرض اسم المتصل ورقمه لكافة أنواع التقنيات، بما في ذلك ( 2G ،3G ،4G ،5G). ولا تتطلب هذه المواصفة الفنية الحصول على أي نوع من التراخيص، كما أنه ليست هناك أي متطلبات إضافية لهذه المواصفات الفنية.

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