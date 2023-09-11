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خلال حضورها الدورة الـ 45 الموسعة في الرياض

بدر بن فرحان يؤكد لمديرة اليونسكو اهتمام السعودية لاستضافة موندياكلت

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
بدر بن فرحان يؤكد لمديرة اليونسكو اهتمام السعودية لاستضافة موندياكلت
المواطن - فريق التحرير

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التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، في الرياض، بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة –اليونسكو- أودري أزولاي، خلال حضورها الدورة الـ 45 الموسعة للجنة التراث العالمي في اليونسكو، التي تستضيفها السعودية.

ورحبّ وزير الثقافة في بداية اللقاء بتواجد المديرة العامة لليونسكو في الرياض، مثمنًا الجهود المبذولة من قِبل اليونسكو في صوْن وحماية التراث، ومؤكدًا على اهتمام وتطلع المملكة لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة “موندياكلت” في دورته القادمة 2025.

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استعراض التعاون

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين السعودية واليونسكو في صوْن وحماية التراث العالمي، وتأكيد المملكة على دعمها لجهود اليونسكو في دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية، كما ناقش مشاريع صندوق المملكة في اليونسكو لدعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث، وأكد على دعم المملكة المستمر للمشاريع والبرامج المقترحة من قِبل المنظمة.

حضور كريم

حضر اللقاء من الجانب السعودي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز مساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق وسعادة وكيل العلاقات الثقافية الدولية م. فهد بن عبدالرحمن الكنعان.

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