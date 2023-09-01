برايتون يستعير أنسو فاتي لموسم

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، أنسو فاتي إلى صفوف برايتون الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشار نادي برشلونة إلى أن أنسو فاتي، سيُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون لمدة موسم رياضي واحد، حتى 30 يونيو عام 2024.
وكان فاتي صاحب الـ20 عامًا، قد تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قبل 4 أعوام، إلا أنه عانى من قلة المشاركة مع المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.
كما أعلن نادي برايتون عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن إتمام صفقة فاتي، حيث نشر صورًا للاعب بقميص الفريق، مبديًا سعادته بالتعاقد مع نجم برشلونة على سبيل الإعارة لموسم.
ومن جانبه، علق المدير الفني لبرايتون، روبرتو دي زيربي على الصفقة، لموقع ناديه الرسمي، قائلًا: “أتمنى إعادة فاتي إلى أفضل حالاته، قدومه شيء عظيم بالنسبة لنا، متأكد أنه سيساعد الفريق في الوصول إلى أهداف جديدة”.
ومن جانبه، قال المدير الرياضي لبرايتون، ديفيد وير: “يسعدنا إحضار أنسو فاتي إلى النادي، فهو يتمتع بقدر كبير من الخبرة على الصعيدين المحلي والأوروبي، متحمسون لرؤيته بقميص الفريق، فهذا الموسم هو الأكبر في تاريخ النادي”.