بروتوكول بين السعودية وأمريكا لتأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات قمة العشرين.. مصافحة جماعية بين ولي العهد وبايدن ورئيس وزراء الهند عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بعدما تنبأ بزلزال المغرب السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير ولي العهد: سنوقع اتفاقية ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا إنفاذ يسند 260 فرصة عقارية في 10 مناطق “الوطنية للإسكان” تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية بالفيديو.. مغاربة يروون لحظات الرعب والنجاة من الزلزال المدمر مشاهد لاهتزاز مئذنة جامع الكتبية التاريخي بعد زلزال المغرب المدمر برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُنظّم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية
أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه تم يوم أمس 8 سبتمبر 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.
وتحدد مذكرة التفاهم الثنائية أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال موقع المملكة الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.
ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط انابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.
كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.
وترحب المملكة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.