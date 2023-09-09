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مذكرة التفاهم الثنائية تحدد أطر التعاون بين البلدين

بروتوكول بين السعودية وأمريكا لتأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٤ مساءً
بروتوكول بين السعودية وأمريكا لتأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات
المواطن - واس

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أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه تم يوم أمس 8 سبتمبر 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين.

وتحدد مذكرة التفاهم الثنائية أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال موقع المملكة الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.

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نقل الكهرباء والهيدروجين النظيف

ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط انابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية.

تعزيز أمن الطاقة

كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

وترحب المملكة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء.

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