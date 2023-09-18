بعثة النصر تصل إلى طهران

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى إيران، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة برسبوليس ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024.

العالمي يصل إيران

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لوصول الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وسط استقبال مميز لنجوم العالمي.

وكان رواد منصة “إكس”، قد تداولوا صورًا للوحات كبيرة للترحيب ببعثة النصر في شوارع طهران، وسط تفاعل كبير من الجماهير، التي أشادت بهذه اللافتة، وأكدت أنها الأولى من نوعها لفريق عربي.

وحملت اللوحات الترحيبية صورًا لأبرز نجوم العالمي، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، السنغالي ساديو ماني، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيمريك لابورت.

مباراة برسبوليس ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس ضد النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلاً من؛ برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.