Icon

إنقاذ مقيم من نزيف بالمخ وإصابة جمجمته في حادث مروري بالرس Icon الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تصل إلى ليبيا Icon استقبال جماهيري كبير لنادي النصر في طهران Icon لقطات خلابة لتهامة عسير بعد هطول الأمطار Icon 5 مخالفين في قبضة الأمن لإشعالهم النار في الغطاء النباتي Icon هدايا خاصة من برسبوليس لـ رونالدو وساديو ماني Icon مع انتشار المتحورات.. اللقاح المضاد لكورونا يقلل من الإصابة بالفيروس Icon تشكيل الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا Icon بعثة النصر تصل إلى طهران Icon بدء موسم قطف الرمان في أكثر من 5500 مزرعة بالباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا لمواجهة برسبوليس

بعثة النصر تصل إلى طهران

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
بعثة النصر تصل إلى طهران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى إيران، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة برسبوليس ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024.

العالمي يصل إيران

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا لوصول الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، إلى العاصمة الإيرانية طهران، وسط استقبال مميز لنجوم العالمي.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

الأرصاد: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ضد ميلان

القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ضد ميلان

النصر
جانب من وصول بعثة العالمي – المصدر @AlNassrFC

وكان رواد منصة “إكس”، قد تداولوا صورًا للوحات كبيرة للترحيب ببعثة النصر في شوارع طهران، وسط تفاعل كبير من الجماهير، التي أشادت بهذه اللافتة، وأكدت أنها الأولى من نوعها لفريق عربي.

وحملت اللوحات الترحيبية صورًا لأبرز نجوم العالمي، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، السنغالي ساديو ماني، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيمريك لابورت.

النصر في طهران
لوحات ترحيبية بالعالمي

مباراة برسبوليس ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس ضد النصر، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “آزادي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الخامسة، التي تضم كلاً من؛ برسبوليس الإيراني، الدحيل القطري والاستقلال الطاجيكي.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك
العالم

ترقب قرار حظر حرق القرآن في الدنمارك

العالم
فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا
الرياضة

فوز ثمين لـ كرواتيا ضد أرمينيا

الرياضة
مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب
حصاد اليوم

مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب

حصاد اليوم
جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات القبول
العالم

جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تتلقى طلبات...

العالم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 231.49 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو في جدة
أخبار أمنية

القبض على مقيمين لترويجهما 3.5 كيلوجرام شبو...

أخبار أمنية
وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية
وظائف

وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية

وظائف
لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم
العالم

لقطات من اشتباكات محيط القيادة العامة للجيش...

العالم