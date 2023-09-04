بعدسة “المواطن”.. لقطات من تدشين برنامج الولاء الوظيفي دوم

وثقت مجموعة من الصور بعدسة صحيفة “المواطن”، لقطات من تدشين برنامج الولاء الوظيفي “دوم” لموظفي القطاع العام.

ودشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ اليوم بمدينة الرياض، برنامج الولاء الوظيفي “دوم” الذي يقدّم باقة من العروض الحصرية لموظفي القطاع الحكومي، من خلال أكثر من 2500 مزوّد خدمة في جميع مناطق المملكة، ويستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف موظف وموظفة.

مستهدفات رؤية 2030

وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في كلمته خلال الحفل أن برنامج الولاء الوظيفي “دوم”؛ يأتي في إطار توجهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتطوير القطاع الحكومي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استثمار وتطوير رأس المال البشري، وتفعيلاً لاستراتيجية الوزارة الداعمة للجهات الحكومية، كما يأتي تقديراً وعرفاناً للجهود المخلصة والمميّزة لموظفي القطاع العام، وإيماناً بواجب الوزارة وجميع شركائها في تقديم منتج يمنحهم وأسرهم مزايا متنوعة تلامس احتياجاتهم اليومية.

واستعرض الوزير الراجحي في كلمته أبرز المنجزات التي تحققت في قطاع الخدمة المدنية، ومن ذلك تنفيذ أكثر من مليون عملية على منصة مسار خلال عام 2022 لدعم وتطوير الموارد البشرية في الجهات الحكومية، حيث استفاد منها أكثر من 600 جهة حكومية، وأكثر من 4,3 مليون مستفيد، كما عملت الوزارة على رفع مؤشر الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع الحكومي متجاوزة مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى العمل على قياس أداء موظفي الجهات الحكومية بشكل الكتروني.

إطلاق النظام المركزي للمعلومات الوظيفية

وأوضح أن من بين تلك المنجزات إطلاق النظام المركزي للمعلومات الوظيفية في القطاع العام، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وتطبيق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وكذلك تطوير نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال برنامج “دوم” إلى خلق بيئة عمل محفزة ومنتجة عبر معايير تسهم في تعزيز ثقافة تميز العمل الوظيفي في الجهات الحكومية، والرفع من إنتاجية موظفي القطاع العام، وتنمية ارتباطه الوظيفي.