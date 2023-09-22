بقيادة رونالدو .. النصر يقسو على الأهلي برباعية

حسم نادي النصر قمة الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي، بالفوز على النادي الأهلي بنتيجة 4/ 3 في مباراة مثيرة فنيًا.

وتمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز الهدف الأول للعالمي في الدقيقة الرابعة، حيث استلم تمريرة متقنة من اللاعب السنغالي ساديو ماني ليسددها بقدمه اليسرى بكل قوة على يسار حارس الأهلي.

ومن بعدها، عزز البرازيلي تاليسكا من تقدم نادي النصر بتسجيل الهدف الثاني في شباك النادي الأهلي، حيث سجل الهدف الثاني للعالمي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 17.

وقلص الإيفواري فرانك كيسي الفارق بإحرازه الهدف الوحيد لـ الراقي في الشوط الأول في الدقيقة الـ 29.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، أضاف تاليسكا هدفًا ثالثًا جميلًا لـ العالمي بعد تصويبة قوية لم يتمكن ميندي من صدها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العالمي بنتيجة 3/ 1.

النصر يواصل إبداعه

ومع بداية الشوط الثاني، سجل الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لـ الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ49 ثم عزز رونالدو من تقدم النصر بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 53.

وعند حلول الدقيقة الـ 88 سجل فراس البريكان الهدف الثالث لـ الأهلي بعد عرضية جيدة من محرز.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب “الأول بارك” معقل أصفر الرياض، حيث أصبح رصيد العالمي بعد الفوز 15 نقطة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة أيضًا.