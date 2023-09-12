معرض الرياض للكتاب 2023 يعزز دور السعودية المحوري في الثقافة سافيتش يستفز كريستيانو رونالدو بول بوجبا مهدد بالإيقاف 4 سنوات 27 ولادة للمها والوعل وغزال الريم في محمية الملك سلمان الجثث تملأ شوارع درنة الليبية زعيم كوريا الشمالية يتوجه للقاء بوتين بالقطار المدرع مركبة تسير بنسبة احتراق عالية والمرور يتفاعل مفاجأة لأول مرة تحدث منذ 20 عامًا في الرياض لقطات من تدريبات لويس فيليبي الأولى مع الاتحاد تصميم أنيق ومواصفات فريدة لساعة Pixel من جوجل
كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي مهدد بالإيقاف لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في الفترة الأخيرة.
وكشفت منظمة مكافحة المنشطات الإيطالية أمس أن بوجبا ثبت تعاطيه لهرمون التستوستيرون قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية نقلًا عن تقارير صحفية إيطالية أن بوجبا مهدد بالإيقاف من سنتين إلى 4 سنوات في حال أكد الفحص الثاني تعاطيه للمنشطات عن عمد.
وكان النجم الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا رفض الانتقال لدوري روشن، مفضلًا البقاء في يوفنتوس لإثبات ذاته.
وعانى النجم الفرنسي صاحب الأصول الغينية من عدم اللعب بصورة منتظمة مع اليوفي بسبب الإصابة.
كما لم يشارك مع منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022 بسبب إصابة في الركبة.