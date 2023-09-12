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بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات

بول بوجبا مهدد بالإيقاف 4 سنوات

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
بول بوجبا مهدد بالإيقاف 4 سنوات
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي مهدد بالإيقاف لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في الفترة الأخيرة.

وكشفت منظمة مكافحة المنشطات الإيطالية أمس أن بوجبا ثبت تعاطيه لهرمون التستوستيرون قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

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المدة المرشحة لإيقاف بول بوجبا 

وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية نقلًا عن تقارير صحفية إيطالية أن بوجبا مهدد بالإيقاف من سنتين إلى 4 سنوات في حال أكد الفحص الثاني تعاطيه للمنشطات عن عمد.

بول بوغبا - بوجبا

وكان النجم الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا رفض الانتقال لدوري روشن، مفضلًا البقاء في يوفنتوس لإثبات ذاته.

وعانى النجم الفرنسي صاحب الأصول الغينية من عدم اللعب بصورة منتظمة مع اليوفي بسبب الإصابة.

كما لم يشارك مع منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022 بسبب إصابة في الركبة.

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