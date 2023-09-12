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قبل الكشف عن أزمة تناوله للمنشطات

بول بوغبا يُلمح لـ اعتزال كرة القدم!

الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
بول بوغبا يُلمح لـ اعتزال كرة القدم!
المواطن -محمد سمعه

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ألمح الفرنسي بول بوغبا نجم وسط فريق يوفنتوس الإيطالي إلى رغبته في اعتزال كرة القدم وذلك قبل الكشف عن أزمة تعاطيه للمنشطات أمس الاثنين.

وقال النجم الفرنسي صاحب الأصول الغينية: ” لا أريد المزيد من المال، ولا أريد لعب كرة القدم مرة أخرى، أريد أن أكون وسط الناس العاديين، أناس يحبونني كما أنا وليس بسبب الشهرة والمال”.

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وكشفت منظمة مكافحة المنشطات الإيطالية أمس أن بوغبا ثبت تعاطيه لهرمون التستوستيرون قبل مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي الموسم الحالي.

المدة المتوقعة لـ إيقاف بول بوغبا 

وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية نقلًا عن تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب الفرنسي مهدد بالإيقاف من سنتين إلى 4 سنوات في حال أكد الفحص الثاني تعاطيه للمنشطات عن عمد.

وكان النجم الفرنسي صاحب الـ 30 عامًا رفض الانتقال لدوري روشن، مفضلًا البقاء في يوفنتوس لإثبات ذاته.

وعانى النجم الفرنسي صاحب الأصول الغينية من عدم اللعب بصورة منتظمة مع اليوفي بسبب الإصابة.

كما لم يشارك مع منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022 بسبب إصابة في الركبة.

بول بوغبا - بوجبا

مسيرة اللاعب الفرنسي 

وبدأ اللاعب الفرنسي مسيرته مع فريق مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2011 إلى 2012 ثم انضم لنادي يوفنتوس في أول مرة خلال الفترة من 2012 إلى 2016 ثم لعب لـ مانشستر يونايتد مجددًا خلال الفترة من 2016 إلى 2022، وانضم ليوفنتوس مرة أخرى في عام 2022.

بول بوغبا - بوجبا

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