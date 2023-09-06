تأسيس شركة مشتركة لتقديم خدمات غسيل الكلى في السعودية

أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة “طبية”، عن إبرام اتفاقية مشروع مشترك نهائية للتعاون مع شركة نيفرو كير هيلث سيرفيسز السعودية والشركات التابعة لها والمشار إليها جميعها بـ “نيفرو بلس”.

شركة ذات مسؤولية محدودة

وتأتي الاتفاقية لتأسيس وتشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى “الشركة الجديدة” في السعودية، مملوكة بـ 49 في المائة لـ “طبية”، و 51 في المائة لـ “نفروبلس”.

خدمات رعاية غسيل الكلى

يأتي ذلك لتقديم خدمات رعاية غسيل الكلى في السعودية من خلال استثمار وتشغيل وإدارة وصيانة أقسام المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة في خدمات رعاية غسيل الكلى في القطاعين العام والخاص.