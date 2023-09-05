أتاحت وزارة العدل خدمة تحديث بيانات الوكيل عبر منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة، بما يمكن المستفيد من تحديثها أثناء نظر القضية والتحقق من سريانها.

وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الضغط على القضية للتحقق من الوكالة، وفي حال كانت البيانات صحيحة، يمكن للمستفيد الدخول إلى ملف القضية.

خطوات الخدمة

ولفتت إلى أنه يمكن للمستفيد، في حال كانت الوكالة غير سارية، تحديث بيانات الوكالة من خلال اختيار تحديث بياناتها، وتحديد نوع الوكالة الداخلية والخارجية، وأخيرًا تعبئة بيانات الوكالة.

وشددت وزارة العدل على ضرورة التأكد من صحة رقم الوكالة واستيفاء جميع البنود الخاصة بالقضية.