انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.16 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 5 مناطق تحديث بيانات الوكيل عبر منصة ناجز إصابة السيدة الأمريكية الأولى بفيروس كورونا إطلاق أول دبلوم معتمد لتأهيل مدرسي الموسيقى منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي يؤسس لمرحلة اقتصادية جديدة مع أوروبا أمطار متفاوتة وبرد مع آخر أيام الصيف طفل وزنه نصف كجم يتحدى التوقعات ويكمل عامه الأول خام برنت قد يصل إلى 100 دولار بنهاية العام
أتاحت وزارة العدل خدمة تحديث بيانات الوكيل عبر منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة، بما يمكن المستفيد من تحديثها أثناء نظر القضية والتحقق من سريانها.
وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الضغط على القضية للتحقق من الوكالة، وفي حال كانت البيانات صحيحة، يمكن للمستفيد الدخول إلى ملف القضية.
ولفتت إلى أنه يمكن للمستفيد، في حال كانت الوكالة غير سارية، تحديث بيانات الوكالة من خلال اختيار تحديث بياناتها، وتحديد نوع الوكالة الداخلية والخارجية، وأخيرًا تعبئة بيانات الوكالة.
وشددت وزارة العدل على ضرورة التأكد من صحة رقم الوكالة واستيفاء جميع البنود الخاصة بالقضية.