تحذير من القنصلية السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين

حذرت القنصلية السعودية في إسطنبول، اليوم السبت، جميع المواطنين المقيمين أو الزائرين بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها تركيا حالياً.

أمطار غزيرة وعواصف رعدية

وقالت القنصلية في بيان لها، عبر حسابها في منصة إكس “تنبيه.. أصدرت الأرصاد الجوية التركية تحذيراً بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية في ولاية اسطنبول مساء اليوم السبت.

أهمية أخذ الحيطة والحذر

وأضافت القنصلية “نوصي المواطنين الكرام، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام المعتمدة”.

يذكر أن ولاية إسطنبول تشهد حالياً حالة من التقلبات الجوية وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تستمر خلال الفترة المقبلة.