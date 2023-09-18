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تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود

تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بالسعودية

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بالسعودية
المواطن - فريق التحرير

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تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم حفل تخرج 9400 رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في مدن التدريب في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، والقصيم.

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المهارات العسكرية

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال فترة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

 

فخر واعتزاز

قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي ناصر بن عثمان الناصر في تصريحات خاصة لصحيفة “المواطن“: إن الخريجين تلقوا تدريبات ومهارات عسكرية متنوعة مثل الرماية والمهمات الخاصة، كما شاركوا في مهمة الحج والعمرة للعام الماضي، وسينخرطون في عملهم بمختلف الإدارات والقطاعات، وبعدها يعودون إلى تدريبات تخصصية في المجالات التي يعملون بها.

‏من جانبه، عبر علي حيدر محمد المعاوي رقيب الدورة عن سعادته بمناسبة تخرجه من دورة الفرد الأساسي في مدينة التدريب بالرياض.

وقال الرقيب المعاوي في تصريحات خاصة لصحيفة “المواطن“: اللهم لك الحمد هذا بفضل الله، ودعوات أمي تخرجت اليوم بفضل الله، وكنت قائد على زملائي وتعلمت منهم الانضباط والحياة العسكرية، والصبر وهذا قبل كل شيء، فيما عبر والد الرقيب المعاوي عن سعادته وفخره بتخرج ابنه وخدمته للوطن، داعيًا الله أن يوفقه ويسدد خطاه.

 

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