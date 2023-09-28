تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الخميس، نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (4.9%) مقارنةً مع الربع الأول من عام 2023م، وهي مؤشرات تعكس نجاح رؤية السعودية 2030م.

نتائج إيجابية لسوق العمل

ويؤكد المراقبون، أن الحرص الكبير من القيادة للقضاء على البطالة بين السعوديين والسعوديات واهتمامها بضرورة توفير فرص العمل؛ انعكس على نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م حيث أظهرت نتائج إيجابية لسوق العمل السعودي؛ وذلك في مؤشرات معدّل البطالة بين السعوديين، ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والسعوديين.

برامج وقرارات التوطين

وفي ظل دعم القيادة لنماء المواطن ورفاهيته، وتوفير الفرص من أجل حياة كريمة؛ أسهمت برامج وقرارات التوطين، ومبادرات الوزارة لدعم منشآت القطاع الخاص في انخفاض معدَّل بطالة إجمالي السكان في الربع الثاني من عام 2023م، بمقدار (1.4-) نقطة مئوية حيث بلغ 4.9% مقارنة بـ ـ5.8% في الربع الثاني من عام 2022م.

هذا وانخفض معدل البطالة عن الربع الماضي بمقدار (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ 5.1% بالربع الأول من عام 2023م.

اقتصاد مزدهر

وانطلاقًا من تبني رؤية السعودية 2030 بناء اقتصاد مزدهر ينعم فيه جميع المواطنين بفرص متعددة للنجاح، ساهمت إستراتيجية الوزارة الداعمة لسوق العمل والهادفة إلى زيادة مستوى مشاركة السعوديين؛ في انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين انخفاضًا ملموسًا في الربع الثاني من عام 2023م؛ بمقدار (0.9-) نقطة مئوية حيث بلغ 8.3% مقارنة بــ 9.7 % في الربع الثاني من عام 2022م، وانخفاضًا قدره (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ ـ8.5% بالربع الأول من عام 2023م.

وتحقق انخفاضٌ تاريخي غير مسبوق لمعدل بطالة السعوديات في الربع الثاني من عام 2023م – حيث بلغ 15.7%، نتيجة مواكبة لمستهدفات رؤية 2030 بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، ونتيجة مبادرات الوزارة لدعم مشاركتها في سوق العمل من خلال توفير بيئة عمل مواتية.

جاذبية سوق العمل

أيضا يأتي استمرار انخفاض معدل بطالة الذكور من السعوديين في الربع الثاني من عام 2023م؛ حيث بلغ 4.6 مقارنةً بـ 4.7% في الربع الثاني من العام الماضي 2022م؛ وذلك نتيجة لسعي الوزارة في توفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص، وتحسين جاذبية سوق العمل لتوظيف الكوادر السعودية، استجابة لمستهدفات الرؤية في خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأظهرت نشرة سوق العمل ثباتًا في معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان, حيث بلغ 60.8% وذلك للربع الثاني من عامي 2023, 2022، كذلك بلغ معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) في الربع الثاني من عام 2023م نحو 51.7% مستقراً إلى حد كبير مقارنة بـ 52.4٪ في الربع الأول من عام 2023م. حيث كان بـ 51.8% في الربع الثاني من عام 2022م، بفضل إجراءات تحسين الوصول إلى متطلبات سوق العمل، وجدوى سياسة إحلال الكفاءات السعودية الشابة في المجالات المختلفة.