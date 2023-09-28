Icon

50 ألف ريال إعانة المشاريع الفردية لذوي الإعاقة بالشمالية Icon انطلاق ثامن جولات دوري روشن غدًا بـ4 مباريات Icon لحظة وصول الجندي الأمريكي بعد طرده من كوريا الشمالية Icon القمر العملاق الأخير يزين سماء السعودية غدًا Icon الدمام تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد 2023 Icon فيلم Voy Voy Voy يقود إيرادات شباك التذاكر السعودية Icon بيان توضيحي: المقطع المتداول لمنزل منسوب لبنت النبي غير صحيح Icon مدرب مانشستر سيتي: لا أستهدف التتويج بالرباعية Icon تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح Icon 48 مخالفًا ارتكبوا مخالفات رعي بقبضة الأمن البيئي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مؤشرات تعكس نجاح رؤية السعودية 2030م

تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٨ مساءً
تراجع البطالة في السعودية.. اقتصاد مزدهر وفرص متعددة للنجاح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم الخميس، نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م، ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (4.9%) مقارنةً مع الربع الأول من عام 2023م، وهي مؤشرات تعكس نجاح رؤية السعودية 2030م.

نتائج إيجابية لسوق العمل

ويؤكد المراقبون، أن الحرص الكبير من القيادة للقضاء على البطالة بين السعوديين والسعوديات واهتمامها بضرورة توفير فرص العمل؛ انعكس على نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023م حيث أظهرت نتائج إيجابية لسوق العمل السعودي؛ وذلك في مؤشرات معدّل البطالة بين السعوديين، ومستويات المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان والسعوديين.

قد يهمّك أيضاً
الفاشينيستا فاطمة المؤمن تواجه قرارًا جديدًا في قضيتها

الفاشينيستا فاطمة المؤمن تواجه قرارًا جديدًا في قضيتها

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء

برامج وقرارات التوطين

وفي ظل دعم القيادة لنماء المواطن ورفاهيته، وتوفير الفرص من أجل حياة كريمة؛ أسهمت برامج وقرارات التوطين، ومبادرات الوزارة لدعم منشآت القطاع الخاص في انخفاض معدَّل بطالة إجمالي السكان في الربع الثاني من عام 2023م، بمقدار (1.4-) نقطة مئوية حيث بلغ 4.9% مقارنة بـ ـ5.8% في الربع الثاني من عام 2022م.

هذا وانخفض معدل البطالة عن الربع الماضي بمقدار (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ 5.1% بالربع الأول من عام 2023م.

اقتصاد مزدهر

وانطلاقًا من تبني رؤية السعودية 2030 بناء اقتصاد مزدهر ينعم فيه جميع المواطنين بفرص متعددة للنجاح، ساهمت إستراتيجية الوزارة الداعمة لسوق العمل والهادفة إلى زيادة مستوى مشاركة السعوديين؛ في انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين انخفاضًا ملموسًا في الربع الثاني من عام 2023م؛ بمقدار (0.9-) نقطة مئوية حيث بلغ 8.3% مقارنة بــ 9.7 % في الربع الثاني من عام 2022م، وانخفاضًا قدره (0.2-) نقطة مئوية مقارنة بـ ـ8.5% بالربع الأول من عام 2023م.

وتحقق انخفاضٌ تاريخي غير مسبوق لمعدل بطالة السعوديات في الربع الثاني من عام 2023م – حيث بلغ 15.7%، نتيجة مواكبة لمستهدفات رؤية 2030 بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، ونتيجة مبادرات الوزارة لدعم مشاركتها في سوق العمل من خلال توفير بيئة عمل مواتية.

جاذبية سوق العمل

أيضا يأتي استمرار انخفاض معدل بطالة الذكور من السعوديين في الربع الثاني من عام 2023م؛ حيث بلغ 4.6 مقارنةً بـ 4.7% في الربع الثاني من العام الماضي 2022م؛ وذلك نتيجة لسعي الوزارة في توفير فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص، وتحسين جاذبية سوق العمل لتوظيف الكوادر السعودية، استجابة لمستهدفات الرؤية في خلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأظهرت نشرة سوق العمل ثباتًا في معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي عدد السكان, حيث بلغ 60.8% وذلك للربع الثاني من عامي 2023, 2022، كذلك بلغ معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) في الربع الثاني من عام 2023م نحو 51.7% مستقراً إلى حد كبير مقارنة بـ 52.4٪ في الربع الأول من عام 2023م. حيث كان بـ 51.8% في الربع الثاني من عام 2022م، بفضل إجراءات تحسين الوصول إلى متطلبات سوق العمل، وجدوى سياسة إحلال الكفاءات السعودية الشابة في المجالات المختلفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري روشن
الرياضة

الاتحاد يهزم الوحدة بثلاثية وينفرد بصدارة دوري...

الرياضة
المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان
صحة وطب‎

المنظفات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

صحة وطب‎
تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل مشكلة التزاحم
السعودية اليوم

تنفيذ مخرج من طريق الملك سعود لحل...

السعودية اليوم
الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي
السعودية اليوم

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس ملاوي

السعودية اليوم
اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود
حصاد اليوم

اليوم.. بدء التقديم على وظائف حرس الحدود

حصاد اليوم
جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي
الرياضة

جماهير الأهلي تطالب بضم متعب الحربي

الرياضة
صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد
السعودية اليوم

صرف دعم سبتمبر من حساب المواطن الأحد

السعودية اليوم