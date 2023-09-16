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ترتيب دوري روشن بعد سداسية الهلال وثلاثية الفتح

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
ترتيب دوري روشن بعد سداسية الهلال وثلاثية الفتح
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي الهلال في الصعود لـ صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد الفوز العريض الجمعة على الرياض بسداسية لهدف، بينما حقق نادي الشباب أول فوز له في بطولة الدوري منذ بداية الموسم.

وكانت مباريات الجمعة انتهت بفوز الشباب على الفيحاء بنتيجة 1/ 0، وفاز أزرق الرياض على جاره الرياض بسداسية لهدف، وفاز الفتح على الخليج بثلاثية لهدف.

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سداسية تعطي الهلال الصدارة 

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: “الهلال في الصدارة برصيد 16 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 15 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 13 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 12 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 11 نقطة، الاتفاق سادسًا برصيد 10 نقاط، النصر سابعًا والوحدة ثامنًا ولكل منهما 9 نقاط.

الفتح والخليج

 

الفيحاء تاسعًا وأبها عاشرًا والطائي في المركز الـ 11 ولكل منهم 6 نقاط، الخليج في المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط، الشباب في المركز الـ 13 برصيد 5 نقاط، الأخدود في المركز الرابع عشر والرائد في المركز الـ 15 والرياض في المركز الـ 16 ولكل منهم 4 نقاط.

الشباب ضد الفيحاء - كاراسكو

ضمك في المركز الـ 17 “قبل الأخير” برصيد 3 نقاط، الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد نقطتين.

الهلال والرياض- 44 - ترتيب دوري روشن

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