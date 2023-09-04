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حالة الرضيع مستقرة

تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في تونس

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في تونس
المواطن - فريق التحرير

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كشف عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ورئيس لجنة التلقيح في تونس، هاشمي الوزير، عن تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (إي جي 5) لدى رضيع.

متحور كورونا

وأفاد هاشمي- في بيان الاثنين- بأن حالة الرضيع مستقرة ولم يتسبب في حالة عدوى في محيط عائلته، لافتًا إلى أن المتحور الجديد لكورونا لا يمثل تهديدًا على صحة المواطنين مقارنة بالمتحورات الأخرى التي أثرت بشكل واضح على المنظومة الصحية.

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وأردف أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة يعود إلى نقص المناعة وعدم تلقي التلقيح المضاد لكوفيد-19 منذ انقضاء آخر موجة وبائية إضافة إلى كثرة التجمعات خلال فصل الصيف مما يساهم في انتشار الفيروس.

وتابع أن 95 بالمائة من الإصابات بكورونا هي حالات بسيطة فيما شهد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعض التداعيات، لافتًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد انخفاضًا في عدد الإصابات بكورونا.

وفيما يتعلق بعدد الوفيات، رجح عضو اللجنة إمكانية وجود بعض الوفيات خلال الفترة الأخيرة ولكنها تبقى بأعداد قليلة جدًّا مقارنة بالموجات الوبائية التي شهدتها تونس عند بداية انتشار الفيروس، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي صرحت بأن هذا المتحور لا يتسبب في حالات وفيات ولكنه سريع الانتشار، حسب المتحدث.

 

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