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المرحلة الأولى للمشروع ضمن مبادرة مجموعة روشن

تسليم منازل المستفيدين من ترميم بالرياض والأحساء وحفر الباطن

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
تسليم منازل المستفيدين من ترميم بالرياض والأحساء وحفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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سلمت جمعية ترميم المرحلة الأولى من المنازل التي تم ترميمها لمستفيدي الجمعية في محافظتي الأحساء وحفر الباطن وفي مدينة الرياض ضمن مبادرة مجموعة ” روشن ” والتي تهدف إلى ترميم 75 منزلاً بالمملكة يستفيد منها أكثر من 450 مستفيدًا ومستفيدة، وبحضور ممثلي وكالتي الإسكان التنموي والضمان  الاجتماعي والتمكين وأعضاء ترميم ومسؤولي مجموعة روشن، ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين الجمعية والمجموعة والتي أثمرت عن انطلاق أول مشروع للترميم في 7 مناطق بالمملكة بتكلفة تقدر بـ 6 ملايين ريال.

رفع جودة الحياة

وأوضح رئيس مجلس إدارة ” ترميم ” المهندس حمد الخالدي أن المبادرة تأتي في إطار التعاون بين الجمعية ومجموعة ” روشن ” و الهادفة لرفع جودة الحياة وخلق الأثر المستدام وتحسين نمط حياة المستفيدين ، مشيراً إلى أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في خدمة المجتمع.

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إجمال المنازل والمتطوعين

وأضاف الخالدي بأن إجمالي منازل المبادرة 75 منزلاً، حيث تضم المرحلة الأولى 37 منزلاً وأما المرحلة الثانية تشمل 38 منزلاً حيث سيتم ترميم 20 منزلاً في الشرقية و 20 منزلاً في الرياض و12 منزل في مكة المكرمة و 12 منزلاً في المدينة المنورة، بينما سيتم ترميم 4 منازل في جازان و3 منازل في عسير و4 منازل في الحدود الشمالية .

ولفت الخالدي إلى مشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة في أعمال الترميم بينما بلغ إجمالي المبادرات التطوعية 14 مبادرة بواقع فرصتين لكل مدينة، كما بلغ إجمالي الساعات التطوعية أكثر من 2,400 ساعة تطوعية.

شروط ترميم المنازل

يذكر أن شروط ترميم المنازل التي وضعتها جمعية ترميم تتضمن أن تكون الأسرة سعودية الجنسية وأن يكون المنزل ملكًا بصك شرعي للمستفيد أو لأحد والديه (في حال كان المستفيد يتيم أو لأحد الزوجين) بالإضافة أن يكون المنزل قابلاً للترميم وغير آيل للسقوط، وأن يكون المستفيد مسجلاً في الضمان الاجتماعي وفي جمعية أهلية.

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