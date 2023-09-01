تشغيل أقوى ثالث حاسوب في العالم

أكدت صحيفة كومسومولسكايا برافدا، أن جامعة موسكو الحكومية تشهد إطلاق حاسوب عملاق روسي الصنع بقوة 400 بيتافلوب، الذي يعتبر الثالث في العالم من حيث قدرته.

حاسوب خارق

وقال رئيس جامعة موسكو الحكومية فيكتور سادوفنيتشي للصحافيين: نطلق رسميًّا حاسوبًا خارقًا جديدًا من صناعتنا.

وقد يكون جهاز الكمبيوتر الثاني أو الثالث في العالم من حيث قدرته.