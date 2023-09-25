تشكيل النصر لمواجهة أُحد

كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو عن تشكيل نادي النصر لمواجهة أُحد بعد قليل في دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل النصر

وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف بوشل، لابورت، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مونتيرو، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، ساديو ماني”.

ويغيب عن مباراة اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي نفس توقيت مباراة العالمي ضد أحد يلعب فريق ضمك ضد القيصومة في ختام مواجهات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين.