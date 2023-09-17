تشكيل مباراة إيفرتون ضد أرسنال المتوقع

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ينتظر الجمهور مباراة إيفرتون ضد أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط منافسة قوية من الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تُقام مباراة إيفرتون ضد أرسنال على ملعب “جوديسون بارك”، عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد أرسنال في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.
ويأمل أصحاب الأرض في مباراة إيفرتون ضد أرسنال اليوم، لاستغلال عاملي الملعب والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية، للابتعاد عن المراكز الأخيرة، فيما يطمح الجانزر لمواصلة نتائجه المميزة وحصد الثلاث نقاط.
ويتوقع أن يبدأ إيفرتون مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ جوردان بيكفورد، أشلي يونج، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، ناثان باترسون، إدريسا جاي، أرنو دانجوما، أمادو أونانا، جيمس جارنير، عبدالله دوكوري وبيتو.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الجانرز مباراة إيفرتون ضد أرسنال بالتشكيل التالي؛ آرون رامسديل، بن وايت، غابرييل ماجاليس، ويليام ساليبا، أولكسندر زينتشنكو، مارتين أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، جيسوس، غابرييل مارتينيلي.