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تنطلق مساء اليوم في دوري روشن

تشكيل مباراة الاتحاد والهلال

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
تشكيل مباراة الاتحاد والهلال
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدربان البرتغالي نونو سانتو ومواطنه جورجي جيسوس تشكيل مباراة الاتحاد والهلال التي تنطلق مساء اليوم في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن.

وجاء تشكيل الاتحاد صاحب الأرض مكونًا من: ” جروهي، مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، فابينيو، نجولو كانتي، إيجور كورونادو، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.

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أما تشكيل الهلال فجاء مكونًا من: “ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، سافيتش، مالكوم، سالم الدوسري، ميتروفيتش”.

مباراة الاتحاد والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

تشكيل الهلال لمواجهة الاتحاد

ويقود مباراة الاتحاد والهلال، طاقم تحكيم غواتيمالي بقيادة ماريو إسكوبار مباراة الهلال والاتحاد اليوم، ويُساعده لويس فينتورا وهامبرتو بانجوج، الحكم الرابع عبدالله الحربي، الباراغوياني إيليس ميرليس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده هشام الرفاعي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن النادي الأهلي، فيما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

يذكر أن الهلال كان فاز على نادي الاتحاد في ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية في أغسطس الماضي بثلاثية مقابل هدف، حيث تأهل وقتها الهلال لدور نصف النهائي وواجه نادي الشباب.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال

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