تشكيل مباراة النصر والحزم

كشف المدربان البرتغالي لويس كاسترو ومواطنه أنطونيو جويفا، تشكيلة فريقي النصر والحزم وذلك بمناسبة مباراتهما التي تنطلق بعد قليل في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر والحزم

وجاء تشكيل الحزم صاحب الأرض مكونًا من: ” أيمن دحمان، عبدالرحمن الدخيل، راضي العتيبي، فرحان العازمي، برونو فيانا ، باسل السيالي، بن حسن تراوري، فينسيوس سوزا، أنطونيو كارفايو، محمد بادموسي، يوسف المزيريب”.

أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، محمد آل فتيل، إيميريك لابورت، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، أوتافيو، بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

وتنطلق مباراة النصر والحزم عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

ويتولى طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة داريو هيريرا، مهمة إدارة مباراة الحزم ضد النصر اليوم، ويُساعده برونو كريستيان نافارو وسيباستيان رانييري.

وسيكون محمد البريدي حكمًا رابعًا في مباراة اليوم، فيما سيكون الأرجنتيني هرنان ماسترانجيلو حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده محمد الشهري.

ويدخل الحزم مباراة اليوم، بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خاصة أن اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في دوري روشن.

ترتيب الفريقين

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين، فيما يتواجد النصر في المركز السادس برصيد 6 نقاط.