تصويبة قوية من رونالدو تعلن عن الهدف الرابع لـ النصر

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه، مسجلًا الهدف الثاني له في شباك الأهلي والرابع لنادي النصر، وذلك خلال مباراة الفريقين المقامة حاليًّا في الجولة السابعة من دوري روشن.

وسدد النجم البرتغالي كرة قوية عجز الحارس ميندي عن صدها في الدقيقة الـ 52، لتشير النتيجة حاليًّا إلى تقدم أصفر الرياض بنتيجة 4/ 2.