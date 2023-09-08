تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد

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زار معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” في مدينة ليون الفرنسية، وكان في استقبال معاليه لدى وصوله, معالي الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن شتوك، وكبار منسوبي المنظمة.
وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين “نزاهة” والمنظمة في مجال مكافحة الفساد والجرائم العابرة للحدود المرتبطة به، وتعزيز أوجه التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ضمن الأطر والاتفاقيات الإقليمية والدولية، ومناقشة التحديات المرتبطة بمكافحة جرائم الفساد، أبرزها المواضيع المتعلقة باستعادة الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد، وملاحقة المتهمين الهاربين في قضايا الفساد والتعاون لاستردادهم ومثولهم أمام العدالة.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة معالي الأمين العام لمنظمة الإنتربول لرئيس “نزاهة”، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها المنظمة في مجال مكافحة جرائم الفساد وحركة الأموال غير المشروعة واستردادها.