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الدوام الدراسي عبر المنصة التعليمية للكلية

تعليق الدراسة الحضورية اليوم بكلية الحرم المكي

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية اليوم بكلية الحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت كلية الحرم المكي الشريف تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، على أن يبدأ الدوام لليوم الدراسي عبر المنصة التعليمية للكلية.

وأوضحت كلية الحرم المكي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن قرار تعليقها للدراسة جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

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