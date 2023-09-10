”كرامة” بعسير تعقد عموميتها وتطلق هويتها الجديدة دور محوري كبير للسعودية على الصعيد الدولي.. قمة العشرين نموذجاً تعليق الدراسة الحضورية اليوم بكلية الحرم المكي انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.41 ريال أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق قادة قمة العشرين: استخدام الأسلحة النووية بحرب أوكرانيا غير مقبول اتفاق قمة العشرين برعاية ولي العهد سيلعب دورًا حاسمًا بالتجارة العالمية جماهير الهلال تطلب معاقبة رونالدو بدء إيداع حساب المواطن لشهر سبتمبر شاملًا الدعم الإضافي هالاند : أتمنى لو أمتلك مهارة المراوغة مثل ميسي
أعلنت كلية الحرم المكي الشريف تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الأحد، على أن يبدأ الدوام لليوم الدراسي عبر المنصة التعليمية للكلية.
وأوضحت كلية الحرم المكي عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، أن قرار تعليقها للدراسة جاء بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.