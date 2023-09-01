تعليق قديروف على إدراج والدته ضمن قوائم العقوبات الأمريكية

علق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على إدراج اسم والدته أيماني قديروفا في قائمة العقوبات الأمريكية.

قرارات غير منطقية

وقال قديروف في منشور على تليجرام، اليوم الخميس: لقد كففت عن إبداء الاستغراب إزاء القرارات غير المنطقية للولايات المتحدة والغرب بشأن العقوبات. وفجأة باتت أمي العزيزة على القوائم.

وأردف: إنها تشتغل بالأعمال الخيرية فقط، والعالم بأسره يعرف ذلك. ولذلك لا يمكن اعتبار القرار الأمريكي إلا أنه انتهاك متعمد ووقح لكافة الأعراف الأخلاقية.

أساليب إجرامية

ولفت إلى أن هذا يطلق أيدينا. وإذا قامت الولايات المتحدة بشرعنة مثل هذه الأساليب الإجرامية لنفسها، فنحن لن نتقيد بأي أطر.

من المعروف أن الولايات المتحدة أعلنت يوم 24 أغسطس فرض عقوبات على 11 شخصًا ومركز استجمام أرتيك للأطفال في القرم، متهمة إياهم بالضلوع في “النزوح القسري والتهجير” للسكان في أوكرانيا.

وكانت والدة رمضان قديروف من بين الأشخاص الذين تم فرض العقوبات عليهم.