تغريم الاتحاد والهلال 27 ألف ريال

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي الهلال 10000 ريال بجانب تغريم نادي الاتحاد 17 ألف و500 ريال، وذلك بعد أحداث كلاسيكو الكرة السعودية بينهما يوم الجمعة الماضية.
وجاء ذلك بسبب تأخر لاعبيهم في النزول إلى أرضية الملعب قبل الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.
جدير بالذكر أن المباراة كانت انتهت بفوز نادي الهلال بنتيجة 4/ 3.