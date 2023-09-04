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بقرار من لجنة الانضباط

تغريم الاتحاد والهلال 27 ألف ريال

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
تغريم الاتحاد والهلال 27 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي الهلال 10000 ريال بجانب تغريم نادي الاتحاد 17 ألف و500 ريال، وذلك بعد أحداث كلاسيكو الكرة السعودية بينهما يوم الجمعة الماضية.

وجاء ذلك بسبب تأخر لاعبيهم في النزول إلى أرضية الملعب قبل الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

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مباراة الاتحاد والهلال

جدير بالذكر أن المباراة كانت انتهت بفوز نادي الهلال بنتيجة 4/ 3.

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