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لمناقشة مستجدات "هانغتشو 2022"

تفاصيل اجتماع الفيصل برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
تفاصيل اجتماع الفيصل برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي
المواطن - فريق التحرير

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عقد وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والباراليمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، اجتماعاً برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف راجا راندير سينغ.

الفيصل يجتمع برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

واجتمع رئيس البعثة السعودية، برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في مقر إقامته في مدينة هانغتشو الصينية، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والمدير العام المكلف للمجلس الأولمبي، ڤينود تويري.

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عبدالعزيز بن تركي الفيصل
جانب من اللقاء – المصدر olympic

وناقش لقاء الفيصل مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، مستجدات دورة الألعاب الآسيوية الحالية “هانغتشو 2022“، ومدى تقدم المستوى الرياضي بالقارة الآسيوية، وذلك وفقًا لبيان اللجنة الأولمبية والباراليمبية.

كما تم مناقشة مستجدات دورات الألعاب الآسيوية المقبلة، وعلى رأسها، دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية “الرياض 2025″، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية “تروجينا 2029″، واسياد الرياض 2034.

شعار هانغتشو 2022
شعار هانغتشو 2022

الفيصل يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية

والتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبحضور نائبه في مقر إقامته، برئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رعد حمودي، وناقشا مشاركة البعثتين السعودية والعراقية في هانغتشو، وتعزيز آلية سبل التعاون بما يخدم رياضة شباب البلدين.

الفيصل ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية
جانب من اللقاء – المصدر olympic

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