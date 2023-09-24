تفاصيل اجتماع الفيصل برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

عقد وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والباراليمبية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، اجتماعاً برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف راجا راندير سينغ.

الفيصل يجتمع برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

واجتمع رئيس البعثة السعودية، برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في مقر إقامته في مدينة هانغتشو الصينية، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والمدير العام المكلف للمجلس الأولمبي، ڤينود تويري.

وناقش لقاء الفيصل مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، مستجدات دورة الألعاب الآسيوية الحالية “هانغتشو 2022“، ومدى تقدم المستوى الرياضي بالقارة الآسيوية، وذلك وفقًا لبيان اللجنة الأولمبية والباراليمبية.

كما تم مناقشة مستجدات دورات الألعاب الآسيوية المقبلة، وعلى رأسها، دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية “الرياض 2025″، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية “تروجينا 2029″، واسياد الرياض 2034.

الفيصل يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية العراقية

والتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وبحضور نائبه في مقر إقامته، برئيس اللجنة الأولمبية العراقية، رعد حمودي، وناقشا مشاركة البعثتين السعودية والعراقية في هانغتشو، وتعزيز آلية سبل التعاون بما يخدم رياضة شباب البلدين.