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كانت تُعاني من الجفاف

تفجر عيون المياه العذبة والشلالات في مناطق الزلزال بالمغرب

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
تفجر عيون المياه العذبة والشلالات في مناطق الزلزال بالمغرب
المواطن - فريق التحرير

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قالت وسائل الإعلام المغربية: إن عيون مياه عذبة وشلالات تفجّرت في مناطق متفرقة بأقاليم الحوز وتارودانت وسوس، وهي جميعها مناطق محيطة ببُؤرة الزلزال الذي ضرب المغرب.

وبحسب وسائل الإعلام، ورغم المعاناة، استبشر سكان تلك المناطق خيرًا بظهور المياه العذبة في مناطق كانت تُعاني من الجفاف، مؤكدين أن العيون والشلالات ظهرت بعد ساعات من الهزة الأرضية العنيفة، التي بلغت 7 درجات على سلم “ريختر”.

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ظاهرة طبيعية

وذكر الخبير والباحث في علوم الطبقات الأرضية والرسوبيات الدكتور بدر الصفراوي، أن ظهور عيون الماء والشلالات عقب الهزات الأرضية خاصة القوية ظاهرة طبيعية عادية.

وأردف أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم والتقنيات في مدينة الراشيدية أن الأصل في العيون المائية هو الشُّقوق المتواجدة طبيعيًّا في الطبقات الأرضية، وحين تصل هذه الشقوق لخزانات مائية عميقة يتدفق الماء ويصل عبرَها إلى سطح الأرض.

كسور في الطبقات الأرضية

وأوضح الصفراوي أنه حين يضرب الزلزال يُحدِث كسورًا في الطبقات الأرضية، ويخلق شقوقًا أخرى جديدة في حال وصولها إلى الفرشة المائية فإن عيونًا وشلالات تظهر على سطح الأرض.

ولفت إلى أنه يمكن أن يكون الزلزال سببًا في جفاف عيون مائية أخرى وتوقفها عن التدفق في حال تم إغلاق الشقوق، التي كانت واصلة للخزان المائي.

وأوضح الصفراوي أن استمرار تدفق عيون المياه مرتبط بكميات الماء في الفرشة المائية، وإن كانت تتغذى نتيجة التساقطات المطرية بطريقة سنوية أم لا.

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