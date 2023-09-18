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خلال اجتماع مجلس أمناء المؤسسة

تكافل تدعم 400 ألف طالب وطالبة عبر برنامجي الإعانة ووجبتي

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
تكافل تدعم 400 ألف طالب وطالبة عبر برنامجي الإعانة ووجبتي
المواطن - واس

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رأس وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم، مجلس أمناء المؤسسة الثالث للدورة العاشرة.

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة الذي ركز على عدد من المحاور الرئيسة التي تدعم عمل المؤسسة وتعينها على القيام بواجباتها.

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دعم 400 ألف طالب

وأوضح أمين مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد العقيلي أن المؤسسة دعمت العام الحالي من خلال برامجها المختلفة قرابة 400 ألف طالب وطالبة في جميع مناطق السعودية عبر برنامج الإعانة المالية وبرنامج وجبتي الذي يشمل مدارس الحد الجنوبي والساحل الغربي ومجموعة من برامج الدعم العيني.

تأهيل طلاب الثانوية

وتقدم المؤسسة كذلك مجموعة من المشاريع الأخرى مثل دروس التقوية الإلكترونية والمعامل الذكية ومشروع “واثق”؛ لتأهيل طلاب المرحلة الثانوية لما بعد التخرج ومشروع “سندي” الذي يستهدف الطلبة الأيتام ومن في حكمهم في المرحلة الابتدائية والمتوسطة.

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