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تسبب تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج

تنبيه من رياح شديدة بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة على جدة ورابغ

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
تنبيه من رياح شديدة بسرعة 40 كيلومترًا في الساعة على جدة ورابغ
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد, في تقرير له اليوم، من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين (40 – 49) كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة ومكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران خاصة الشرقية منها.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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