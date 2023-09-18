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أكد المشاركون على أهمية تطوير سوق الطوقي

تنظيم عمليات البيع والشراء على طاولة مُلاك الإبل

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
تنظيم عمليات البيع والشراء على طاولة مُلاك الإبل
المواطن - فريق التحرير

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عقدت جمعية ملاك الإبل اجتماعًا، أمس الأحد، في مقرها بالرياض مع تجار ومستثمرين سوق الطوقي، لبحث سبل تطوير وحوكمة السوق.

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أبرز الموضوعات

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المهمة، أبرزها تطوير البنية التحتية للسوق، بما في ذلك الطرق والمرافق، وتنظيم عمليات البيع والشراء في السوق.

بالإضافة إلى تعزيز الأمن والسلامة في السوق.

أسواق متخصصة

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تطوير سوق الطوقي، باعتباره أحد أهم الأسواق المتخصصة في بيع الإبل في المملكة العربية السعودية.

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