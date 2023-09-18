تنظيم عمليات البيع والشراء على طاولة مُلاك الإبل

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عقدت جمعية ملاك الإبل اجتماعًا، أمس الأحد، في مقرها بالرياض مع تجار ومستثمرين سوق الطوقي، لبحث سبل تطوير وحوكمة السوق.
وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المهمة، أبرزها تطوير البنية التحتية للسوق، بما في ذلك الطرق والمرافق، وتنظيم عمليات البيع والشراء في السوق.
بالإضافة إلى تعزيز الأمن والسلامة في السوق.
وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تطوير سوق الطوقي، باعتباره أحد أهم الأسواق المتخصصة في بيع الإبل في المملكة العربية السعودية.