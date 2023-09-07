توجيه اتهامات لنجل بايدن الشهر الجاري

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أكد ممثلو الادعاء الأمريكي في مذكرة قضائية، أنهم سيسعون لتوجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس جو بايدن بحلول 29 سبتمبر في قضيته المتعلقة بالضرائب والأسلحة النارية.
وأفاد ديفيد فايس، الذي عينه المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند في أغسطس، مستشارًا خاصًّا للولايات المتحدة، في وثيقة قضائية، بأن الحكومة ستسعى للحصول على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى قبل الموعد النهائي في 29 سبتمبر بموجب قانون المحاكمة السريعة، وفقًا لروسيا اليوم.
وكتب فايس في تقرير حالة إلى قاضية المقاطعة الأمريكية ماريلين نوريكا: تعتزم الحكومة السعي لإعادة لائحة الاتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ.
وذكر محامو نجل بايدن في ملفات المحكمة الشهر الماضي أن المدعين تراجعوا عن اتفاق الإقرار بالذنب الذي كان سيحل التهم، مما يزيد من احتمال إجراء محاكمة جنائية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2024.