توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، توقعات بشأن أحوال الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ93.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” فيديو عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في كل من الرياض وجدة وتبوك والخبر وأبها.

وتوقع مركز الأرصاد رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض، فيما تصل درجات الحرارة العظمى فيها إلى 42 مئوية، أما نسبة الرطوبة فتصل إلى 20%.

وبحسب الأرصاد، فإن جدة تشهد طقسًا مستقرًّا، بينما تصل درجات الحرارة فيها إلى 37 مئوية، أما الرطوبة فتصل إلى 85%.

ويستمر الطقس المستقر في تبوك في الوقت الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى 40 مئوية، والرطوبة إلى 50%، أما الخبر فتشهد طقسًا رطبًا وتصل درجات الحرارة إلى 41 مئوية، بينما تصل نسبة الرطوبة إلى 90%، بحسب الأرصاد.

ونبه الأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة ضباب في أبها، فيما تصل درجات الحرارة إلى 31 مئوية، والرطوبة إلى 90%.