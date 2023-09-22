Icon

تاليسكا يعزز من تفوق النصر بالهدف الثالث Icon توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة Icon فرانك كيسي يقلص الفارق لـ الأهلي Icon عروض جوية تزين سماء تبوك احتفاء باليوم الوطني Icon القبض على 3 مروجين بنجران والشمالية وجازان Icon تاليسكا يسجل ثاني أهداف النصر Icon السفيرة الأمريكية بلبنان: إطلاق النار على السفارة لم يرهبنا Icon الرياض محط الأنظار ومقصد الرحالة والمستكشفين Icon لقطات لأقدم سارية شاركت في توحيد السعودية Icon رونالدو يسجل الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
طقس مستقر في جدة

توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
توقعات طقس اليوم الوطني 93: رياح وأتربة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الجمعة، توقعات بشأن أحوال الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ93.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” فيديو عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في كل من الرياض وجدة وتبوك والخبر وأبها.

قد يهمّك أيضاً
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالباحة

إضراب عمالي أمريكي يضرب صناعة السيارات ويتحدى بايدن

إضراب عمالي أمريكي يضرب صناعة السيارات ويتحدى بايدن

وتوقع مركز الأرصاد رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض، فيما تصل درجات الحرارة العظمى فيها إلى 42 مئوية، أما نسبة الرطوبة فتصل إلى 20%.

وبحسب الأرصاد، فإن جدة تشهد طقسًا مستقرًّا، بينما تصل درجات الحرارة فيها إلى 37 مئوية، أما الرطوبة فتصل إلى 85%.

ويستمر الطقس المستقر في تبوك في الوقت الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى 40 مئوية، والرطوبة إلى 50%، أما الخبر فتشهد طقسًا رطبًا وتصل درجات الحرارة إلى 41 مئوية، بينما تصل نسبة الرطوبة إلى 90%، بحسب الأرصاد.

ونبه الأرصاد من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة ضباب في أبها، فيما تصل درجات الحرارة إلى 31 مئوية، والرطوبة إلى 90%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو
آخر الاخبار

جماهير النصر ترفض إقالة لويس كاسترو

آخر الاخبار
استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة
السعودية اليوم

استمرار استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة

السعودية اليوم
المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية غدًا
الرياضة

المنتخب السعودي ينهي استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية...

الرياضة
أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف أيفون
تكنولوجيا

أول تعليق أمريكي على حظر الصين هواتف...

تكنولوجيا
وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا
العالم

وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا

العالم
غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد
آخر الاخبار

غياب 3 لاعبين عن مباراة ريال مدريد...

آخر الاخبار
جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا
العالم

جدار خرساني على الحدود العراقية مع سوريا

العالم
السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات مؤقتًا
السعودية اليوم

السفارة الفرنسية في السعودية توقف إصدار التأشيرات...

السعودية اليوم