توقف المترو وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف في الصين

كشفت وسائل الإعلام الصينية أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن بقايا الإعصار هايكوي الذي ضرب جنوب شرق الصين، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء، خلَّفت سيولًا جارفة في عدد من مدن إقليم فوجيان، وأجبرت السلطات على وقف خدمات مترو الأنفاق وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

تجاوزت حدود الفيضان

وذكر مسؤولو الأرصاد الجوية أن حجم الأمطار الذي هطل على فوتشو عاصمة الإقليم تخطى الأرقام القياسية المسجلة منذ 12 عامًا، مما أثار تحذيرات من أن 49 خزانًا تجاوزت حدود الفيضان.

وأجلت السلطات ما يزيد على 36 ألفًا من منازلهم وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات وغمرت المياه نحو 10366 فدانًا من الأراضي الزراعية؛ مما تسبب في خسائر قالت هيئة الإذاعة الحكومية في الإقليم: إنها بلغت 552.1 مليون يوان (75 مليون دولار).

وأبانت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن مياه السيول تدفقت في شوارع فوتشو ومدينة فوتشينغ الواقعة إلى الجنوب منها، مما ألحق أضرارًا بدراجات نارية وصناديق قمامة وسيارات تقطعت بها السبل.

سيارات مغمورة

وأظهرت تقارير إعلامية سيارات مغمورة ومتاجر وشققًا محاصرة بالمياه، فضلًا عن وقوع انهيارات أرضية وطينية.

وتجاوز منسوب المياه جراء الأمطار التراكمية التي هطلت على فوتشو أول أمس الثلاثاء نصف المتر.

وأغلقت فوتشو خطوط مترو الأنفاق وأوقفت خدمات القطارات، بينما أغلقت المدارس أبوابها لليوم الثاني.

ونقلت صحيفة ذا بيبر المدعومة من الدولة عن المسؤول بالإقليم تشين يون أونغ قوله: إن السيول ضربت العديد من المدن في فوجيان، وهو ما كشف عن هشاشة منظومة الصرف الصحي في المناطق الحضرية وغيرها من مرافق البنية التحتية.

التشبع بالمياه

وأردف تشين أنه صار من الضروري معالجة التشبع بالمياه في كل من المدن القديمة والمناطق الحضرية الجديدة.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على الأنحاء الوسطى والجنوبية من الإقليم حتى يوم الجمعة. ووصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الثلاثاء قبل أن يفقد قوته ويتحول إلى عاصفة مدارية.