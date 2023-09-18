تيك توك يطمئن المستخدمين الأوروبيين على بياناتهم

وضع تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة سياسة جديدة لطمأنة المستخدمين الأوروبيين بأن بياناتهم سوف تبقى في أوروبا، وذلك بعدما أصدرت حكومات عدة تحذيرات من أجل محو التطبيق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

تهدئة المخاوف في أوروبا

وقالت بيان الشركة الصادر في سبتمبر الجاري: إنها فتحت مركزًا جديدًا للبيانات في إيرلندا، وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف في أوروبا بشأن إمكانية وصول الصين لبيانات المستخدمين، كما أنها بدأت في نقل البيانات من المستخدمين الأوروبيين للموقع الذي تم تدشينه أخيرًا.

وكانت المفوضية الأوروبية وحكومات أوروبية عدة والولايات المتحدة قد حظرت استخدام التطبيق الشهير على هواتف العاملين لديها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات.

وتخشى الهيئات الحكومية في الغرب من أن السلطات الصينية يمكن أن تسيء استخدام التطبيق، الذي تمتلكه شركة بايت دانس الصينية.

مليار مستخدم

ويبلغ عدد مستخدمي تيك توك أكثر من مليار مستخدم حول العالم، ويتم استخدامه على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يؤجج مخاوف بشأن احتمالية استخدام السلطات والاستخبارات الصينية للتطبيق لجمع معلومات من المستخدمين أو لبسط النفوذ.

ويرفض تيك توك دائمًا المخاوف المتعلقة بإمكانية وصول الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين، ويؤكد أنه لم يتلقَّ أبدًا أي طلبات من المسؤولين الصينيين بالحصول على بيانات، مضيفًا أنه لن ينصاع أبدًا لأي من هذه الطلبات، حيث إنه لا يوجد أساس قانوني لذلك.

وشددت الشركة مجددًا في أحدث بياناتها بشأن خصوصية البيانات أنها لن ترسل أبدأ بيانات للصين. وقد بذل تطبيق تيك في الولايات المتحدة جهودًا مماثلة لتهدئة مخاوف الحكومة.

مركز ثاني للبيانات

من المعروف أن هناك مركزًا ثانيًا للبيانات في إيرلندا وآخر في النرويج ما زالا قيد الإنشاء. ويتعين أن يكون المركزان جاهزين للعمل بحلول نهاية عام 2024.

ويشار إلى أنه كان يتم تخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين سابقًا في سنغافورة والولايات المتحدة.

ويسعى تطبيق تيك توك لكسب الثقة في أوروبا من خلال ما يطلق عليه بروجيكت كلوفر الذي يهدف لإظهار أن الوصول للبيانات الشخصية للمستخدمين الأوروبيين يتم بصورة منظمة وشفافة بشكل صارم.

وأكد التطبيق أن شركة ان سي سي جروب التي تعد شركة بريطانية مستقلة للأمن السيبراني تشرف على النظام.