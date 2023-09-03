Icon

إحباط تهريب 52 كجم قات في جازان والقبض على مروج في الطائف Icon البرق يعانق قمم الهدا في لوحة بانورامية Icon أمطار رعدية وسيول حتى الجمعة في معظم المناطق Icon لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية Icon جامعة الطائف للطلاب: اتخذوا الاحتياطات اللازمة وقت هطول الأمطار Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ثارمان شانموغاراتنام Icon وصافة الدوري الإسباني شعار برشلونة ضد أوساسونا Icon تركي آل الشيخ: كل ما شفت صورة للملك الموحد عبدالعزيز دعيت له Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد Icon بدء العد التنازلي للاحتفال بـ اليوم الوطني 93 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الدوري الإنجليزي

ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، قبل قليل بفوز آرسنال بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

آرسنال ضد مان يونايتد

وكان مانشستر يونايتد سجل هدف التقدم في الدقيقة الـ 27 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب ماركوس راشفورد، ثم نجح آرسنال في إحراز هدف التعادل سريعا في الدقيقة الـ 28 عبر النرويجي مارتن أوديجارد.

قد يهمّك أيضاً
برايتون يستعير أنسو فاتي لموسم

برايتون يستعير أنسو فاتي لموسم

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الأفضل لشهر أغسطس

كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الأفضل لشهر أغسطس

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل آرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، حيث كان الهدف الثاني عبر اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة الـ 95، ثم سجل اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس هدفًا أكثر من رائع بالدقيقة الـ 98 بعد مراوغة مميزة للاعب البرتغالي دالوت.

آرسنال ضد مان يونايتد

فوز ثمين لـ آرسنال

وبعد مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، أصبح رصيد آرسنال 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

وكانت مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي انطلقت منذ أول أمس يوم الجمعة، حيث فاز وست هام يونايتد على فريق لوتون تاون بثنائية لهدف، وفي مباريات أمس السبت فاز نوتنجهام فورست على تشيلسي بهدف دون رد، وتعادل إيفرتون مع شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز توتنهام على بيرنلي بخماسية لهدفين، وتعادل بورنموث مع برينتفورد بهدفين لكل فريق، وفاز مانشستر سيتي على فولهام بنتيجة 5-1.

وفي ختام مباريات أمس، فاز برايتون على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1.

وفي مباريات اليوم، فاز ليفربول على أستون فيلا بثلاثية دون رد، كذلك فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدفين، وفاز آرسنال على مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم