ثلاثية تُهدي الفوز لـ آرسنال ضد مان يونايتد

انتهت مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، قبل قليل بفوز آرسنال بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

آرسنال ضد مان يونايتد

وكان مانشستر يونايتد سجل هدف التقدم في الدقيقة الـ 27 من عمر الشوط الأول عبر اللاعب ماركوس راشفورد، ثم نجح آرسنال في إحراز هدف التعادل سريعا في الدقيقة الـ 28 عبر النرويجي مارتن أوديجارد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل آرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، حيث كان الهدف الثاني عبر اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة الـ 95، ثم سجل اللاعب البرازيلي جابرييل جيسوس هدفًا أكثر من رائع بالدقيقة الـ 98 بعد مراوغة مميزة للاعب البرتغالي دالوت.

فوز ثمين لـ آرسنال

وبعد مباراة آرسنال ضد مان يونايتد، أصبح رصيد آرسنال 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

وكانت مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي انطلقت منذ أول أمس يوم الجمعة، حيث فاز وست هام يونايتد على فريق لوتون تاون بثنائية لهدف، وفي مباريات أمس السبت فاز نوتنجهام فورست على تشيلسي بهدف دون رد، وتعادل إيفرتون مع شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز توتنهام على بيرنلي بخماسية لهدفين، وتعادل بورنموث مع برينتفورد بهدفين لكل فريق، وفاز مانشستر سيتي على فولهام بنتيجة 5-1.

وفي ختام مباريات أمس، فاز برايتون على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1.

وفي مباريات اليوم، فاز ليفربول على أستون فيلا بثلاثية دون رد، كذلك فاز كريستال بالاس على وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدفين، وفاز آرسنال على مانشستر يونايتد بثلاثية لهدف.