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في الجولة الثانية من الدوري المصري

ثلاثية تُهدي الفوز لـ الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
ثلاثية تُهدي الفوز لـ الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري، مساء اليوم، بفوز النادي الإسماعيلي بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

وكان النادي الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عبر حمدي النقاز في الدقيقة السابعة من الشوط الأول عبر ركلة جزاء ثم تعادل اللاعب الأنجولي مابولولو لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ 30.

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وعند حلول الدقيقة الـ 39، نجح نادي الإسماعيلي في إضافة الهدف الثاني عبر لاعبه عبدالرحمن مجدي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري، بتقدم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، سجل المحترف التوجولي ياو أنور، الهدف الثالث للنادي الإسماعيلي في الدقيقة الـ 52.

ونجح الإسماعيلي في الحفاظ على الفوز، ليحقق أول انتصار له في الدوري المصري بعد أن كان خسر في الجولة الأولى من نادي زد بهدف دون رد.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

موعد مباريات الجولة الثالثة 

وتُقام مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري مساء الخميس المقبل حيث يلعب نادي زد ضد فريق بلدية المحلة، ويواجه سموحة نادي المقاولون العرب.

وفي يوم الجمعة 6 أكتوبر يلعب الاتحاد ضد الجونة وفاركو ضد سيراميكا كليوباترا.

وفي يوم 7 أكتوبر، يلعب الداخلية ضد المصري البورسعيدي، وطلائع الجيش ضد فيوتشر، والبنك الأهلي ضد الزمالك. وفي يوم 8 أكتوبر سيلعب الأهلي ضد الإسماعيلي وبيراميدز ضد إنبي.

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