ثلاثية تُهدي الفوز لـ النصر ضد الرائد

حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه الرائد بنتيجة 3-1 وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر ضد الرائد

وكان النجم السنغالي ساديو ماني سجل الهدف الأول لأصفر الرياض من تصويبة قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أصفر الرياض هدفين عبر كل من البرازيلي تاليسكا والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 50 والـ 79.

ونجح نادي الرائد بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب المغربي محمد فوزير في الدقيقة الـ 90.

فوز ثمين خارج الرياض

وأُقيمت المباراة في القصيم على ملعب ” مدينة الملك عبدالله الرياضية”، حيث أصبح رصيد النصر بعد الفوز 12 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نادي الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ 15.