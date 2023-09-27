ثلاثية لـ مان يونايتد ضد كريستال بالاس تصعد به لثمن نهائي كأس الرابطة

انتهت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس مساء أمس الثلاثاء، بفوز مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد وتأهله لثمن نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مان يونايتد ضد كريستال بالاس

وسجل فريق مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الأول عبر كل من الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والبرازيلي كاسيميرو في الدقيقتين الـ 22 والـ 28.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، سجل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثالث لليونايتد بالدقيقة الـ 56.

نتائج مباريات الثلاثاء في كأس الرابطة

وكانت مباريات أمس في كأس الرابطة، انتهت بفوز إبسويتش تاون على وولفرهامبتون بثلاثية لهدفين، وفوز إكستر سيتي على لوتون تاون بهدف، وفاز بورت فايل على ساتون يونايتد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز ميدلزبره على برادفورد سيتي بهدفين دون رد.

وفاز بيرنلي على سالفورد سيتي برباعية دون رد، وفاز مانسفيلد تاون على بيتربوره يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1.

وقبل مواجهة كريستال بالاس، كان مانشستر يونايتد فاز يوم السبت الماضي على فريق بيرنلي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم مانشستر يونايتد بهدف دون رد سجله اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة الـ 45.

وفي الشوط الثاني من مباراة بيرنلي ضد مان يونايتد، حافظ مانشستر يونايتد على تقدمه ليفوز بهدف دون رد ويُصبح رصيده 9 نقاط في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند نقطة في المركز الـ 19 “قبل الأخير”.