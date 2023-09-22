جبل الرحمة وخاصرة عين زبيدة يتوشحان بالأخضر

توشح جبل الرحمة (جبل عرفة) وخاصرة عين زبيدة بمكة المكرمة باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ 93.

وعرضت قناة العربية، لقطات لجبل الرحمة وخاصرة عين زبيدة وهما يشعان بالضوء الأخضر مساء أمس الخميس احتفالًا وابتهاجًا بقرب حلول اليوم الوطني الموافق يوم 23 سبتمبر.

مناسبة وطنية عظيمة

وسيشهد اليوم الوطني 93 العديد من الفعاليات والعروض البحرية والجوية الرائعة في كافة مناطق المملكة، مما يجعل هذا الاحتفال مميزًا للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجواء الفرح والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

وسيكون اليوم الوطني 93 هذا العام في يوم 23 سبتمبر حيث يصادف هذا اليوم ذكرى توحيد السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.