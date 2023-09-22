ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس جبل الرحمة وخاصرة عين زبيدة يتوشحان بالأخضر تكريم مواطنة أنقذت أسرة تعرضت لحادث مروع بالجوف وزير الرياضة يوجه بالتحقيق بعد تغير لون جزء من أرضية ملعب عبدالله الفيصل 13 حالة يحظر فيها استخدام علم السعودية أردنية تهزم السرطان وتضع مولودها الثاني الشباب يواصل نتائجه الإيجابية برباعية في الحزم 43 ألف نازح بسبب فيضانات ليبيا حساب المواطن: لا تفصحوا عن دخل التأهيل الشامل الاتحاد إلى صدارة دوري روشن بثنائية في الفتح
توشح جبل الرحمة (جبل عرفة) وخاصرة عين زبيدة بمكة المكرمة باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ 93.
وعرضت قناة العربية، لقطات لجبل الرحمة وخاصرة عين زبيدة وهما يشعان بالضوء الأخضر مساء أمس الخميس احتفالًا وابتهاجًا بقرب حلول اليوم الوطني الموافق يوم 23 سبتمبر.
وسيشهد اليوم الوطني 93 العديد من الفعاليات والعروض البحرية والجوية الرائعة في كافة مناطق المملكة، مما يجعل هذا الاحتفال مميزًا للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بأجواء الفرح والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.
وسيكون اليوم الوطني 93 هذا العام في يوم 23 سبتمبر حيث يصادف هذا اليوم ذكرى توحيد السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
إضاءة جبل الرحمة وخاصرة عين زبيدة باللون الأخضر احتفاء بـ #اليوم_الوطني
عبر:@Hisham_Khayyat pic.twitter.com/78oPZdWeA1
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 21, 2023