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عبر قنوات عين ومنصة مدرستي

جداول الحصص الدراسية للأسبوع الرابع لجميع المراحل

السبت ٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
جداول الحصص الدراسية للأسبوع الرابع لجميع المراحل
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة “عين”، جدول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام.

جدول الحصص الدراسية

وأوضحت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن البث مباشر لجميع مراحل التعليم عبر قنوات عين، ومنصة مدرستي.

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ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).

منصة مدرستي

وتعد منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.

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