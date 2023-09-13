جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده

أعلنت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن احتفال جدة باليوم الوطني السعودي 93 بصوت فنان العرب محمد عبده وأجمل الأغاني الوطنية.

أجمل الأغاني الوطنية

وذكرت المنصة في منشور عبر منصة إكس، جدة تحتفل بصوت فنان العرب مع أجمل الأغاني الوطنية في اليوم الوطني السعودي 93.

ولفتت المنصة إلى أن الحفل من المقرر أن يكون يوم 22 سبتمبر الجاري، في السوبر دوم، مشيرة إلى أن حجز التذاكر متاح عبر الموقع الإلكتروني لـ منصة عيشها.

إجازة اليوم الوطني

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت الوزارة، أن يوم السبت 8 ربيع الأول 1445هـ. الموافق 23 سبتمبر 2023م، سيكون إجازة بمناسبة اليوم الوطني.

وقالت الوزارة في بيان لها: تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023م سيكون إجازة رسمية للقطاع الخاص وغير الربحي، وذلك وفقًا للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وأضافت الموارد البشرية: على كل صاحب عمل التقيد بما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة.